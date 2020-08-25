В Кировской области продают гостиничный комплекс за 7 миллионов рублей

Каждый дом рассчитан на 4-6 человек, а площадь составляет 53 кв. метра. Фото: avito.ru
На популярном сайте объявлений появился интересный лот о продаже гостиницы в деревне Великое Поле в Белохолуницком районе. Она расположена на территории спортивно-туристического горнолыжного комплекса.
В объявлении говорится, что гостиничный комплекс состоит из 15 отдельных коттеджей. Каждый дом рассчитан на 4-6 человек, а площадь составляет 53 кв. метра. Рядом с комплексом расположен горнолыжный центр, кафе, сауны, конный манеж и яхт-клуб.
За весь гостиничный комплекс собственник хочет выручить 7 миллионов рублей. Однако возможно и долгосрочная аренда бизнеса.
Ранее «Комсомолка» писала, что в историческом центре Кирова продают гостиницу за 50 миллионов рублей.
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