Коронавирус в Кирове: еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в инфекционном госпитале

В госпиталях проходят лечение 843 пациента с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 61 новый случай COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального Минздрава, из инфекционных больниц выписаны 56 человек. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 843 пациента с коронавирусом, у 507 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 23 пациента. Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в инфекционном госпитале. По данным сайта стопкоронавирус.рф, число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 92.

Таким образом, по состоянию на 22 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-6062 случая заражения коронавирусом;

- 5216 пациентов вылечились;

- 92 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.