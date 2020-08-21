На улице Попова иномарка врезалась в жилой дом

Иномарка врезалась в жилой дом на Попова, 7. - vk.com/gibdd43

Пресс-служба областной ГИБДД сообщила, что 20 августа, в пять часов вечера, в Кирове на улице Попова, 7 произошло ДТП. Водитель иномарки «Киа Рио» не справился с управлением и врезался в жилой дом. В этот момент в салоне находилась его спутница – 22-летняя девушка. В результате происшествия она получила травмы. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, за прошедшие сутки в Кировской области случилось шесть ДТП. Семь человек получило травмы, один из них – несовершеннолетний.