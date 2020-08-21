В Кировской области два мотоциклиста попали в ДТП

Водитель «Альфы», выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль Volkswagen Golf. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В четверг, 20 августа, в 10.50 на улице Октябрьской в городе Сосновка столкнулись Nissan Note и мотоцикл. В результате аварии водитель двухколесника получил травмы. К счастью, они не оказались серьезными, и помощь врачей ему не понадобилась. В пресс-службе ГИББД также отметили, что 37-летний мотоциклист не имел прав.

Авария произошла на улице Октябрьской в городе Сосновка. Фото: vk.com/gibdd43

Еще одна авария с участием мотолюбителя произошла на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки. 42-летний водитель «Альфы», выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль Volkswagen Golf. Сообщается, что мотоциклист получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.