В Кировской области остались четыре района без коронавирусных пациентов с пневмонией

В одном только Кирове количество «ковидных» пациентов с пневмонией превышает две сотни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский Минздрав опубликовал статистику по «ковидным» пациентам в районах области, у которых болезнь осложнена пневмонией. Напомним, что всего таких зараженных на данный момент по всему региону - 457.

Так, безусловным антилидером по количеству пациентов с коронавирусом и пневмонией остается Киров - 205 человек. За ним в списке идет многострадальный Вятскополянский район - 61 заболевший. А вот дальше цифра падает. Следом идет Кирово-Чепецкий район, где таких пациентов в разы меньше - всего 19.

Количество районов, где коронавирусных пациентов с пневмонией нет совсем, сократилось с 10, как приводила предыдущая статистика, до четырех. Счастливчиками остались Даровской, Нагорский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты.

Напомним, на сегодняшний день, 19 августа 2020 года, в Кировской области зафиксировали 5877 случаев заражения, в том числе 60 за минувшие сутки. Вылечились 5047 пациентов (+74). Умерли 89.