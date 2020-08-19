Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 августа 2020 года: почти пять тысяч человек победили болезнь

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся около трех тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 57 новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших ненамного больше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 62 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 19 августа 2020 года в нашем регионе выявили 5817 зараженных коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 4973 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 88 человек.

В инфекционных стационарах сейчас находится 798 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 475 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 20 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся 3028 человека. Это - жители и гости региона: контактировавшие с заболевшими либо гости из других областей. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего наблюдения сняли 52555 человек.

В Кировской области осенью вполне может начаться всплеск заболеваемости. По ожиданиям кировского управления Роспотребнадзора, пандемия коронавируса будет носить многоволновый характер. Это означает, что количество заболевших в Кировской области может вырасти. Сейчас ведомство мониторит ситуацию и проводит исследования для оперативного прогноза.

В десяти районах Кировской области у зараженных коронавирусом пациентов нет осложнений в виде пневмонии. К таким выводам пришел региональный Минздрав. Счастливчики - Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. Есть и антилидеры по количеству «ковидных» больных с пневмониями. Ими стали Киров (240 пациентов), Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Таким образом предприниматели добровольно согласились взять на себя обязательства по соблюдению всех требований Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, ранее такую же декларацию подписали руководители кировских торговых центров и заведений сферы общепита. Подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране. Напоминаем, кинотеатры в Кировской области открылись с 10 августа.

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