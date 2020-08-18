Коронавирус в Кирове: у 475 пациентов болезнь осложняется пневмонией

За минувшие сутки в регионе выявили 57 заболевших новой инфекцией.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По информации Министерства здравоохранения Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 57 заболевших новой инфекцией. Число выздоровевших чуть больше: из стационаров выписали 62 человека.
На сегодняшний день в инфекционных больницах на лечении находятся 798 жителей области с COVID-19, у 475 из них коронавирус осложняется пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 20 пациентов, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Один человек умер, об этом сообщает федеральный сайт стопкоронавирус.рф.
Таким образом, на 18 августа в регионе зарегистрировано:
5 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями заболевания;
4 973 человека выздоровели;
88 пациентов умерли.
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