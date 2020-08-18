Коронавирус в Кирове: у 475 пациентов болезнь осложняется пневмонией

За минувшие сутки в регионе выявили 57 заболевших новой инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Министерства здравоохранения Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 57 заболевших новой инфекцией. Число выздоровевших чуть больше: из стационаров выписали 62 человека.

На сегодняшний день в инфекционных больницах на лечении находятся 798 жителей области с COVID-19, у 475 из них коронавирус осложняется пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 20 пациентов, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Один человек умер, об этом сообщает федеральный сайт стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 18 августа в регионе зарегистрировано:

5 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями заболевания;

4 973 человека выздоровели;

88 пациентов умерли.

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