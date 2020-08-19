В Кирове подросток за рулем «шестерки» протаранил автобусную остановку

Авария произошла в деревне Субботиха. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 18 августа, в деревне Субботиха произошла авария. По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль автомобиля ВАЗ - 21063. Молодой человек не справился с управлением машины и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадала 43-летняя женщина, которая стояла на автобусной остановке.

Молодой человек не справился с управлением машины. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что в отношении подростка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, что вчера в Кировской области произошла жуткая авария. На трассе «Вятка» столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Volkswagen. Один человек погиб и семь пострадали.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.