Улица Блюхера по-прежнему закрыта для проезда

Из-за прокладки водопровода улицу перекрыли. Фото: pixabay.com

Кировские автомобилисты еще неделю не смогут прокатиться по улице Блюхера. Ограничение проезда должно было закончиться в пятницу, однако сроки отодвинули. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, с 14 по 23 августа 2020 проезд по улице Блюхера по-прежнему будет закрыт. Причиной стала прокладка водопровода к строящемуся зданию №50. Соответствующее постановление есть на сайте горадминистрации.

Кировчанам советуют заранее строить свой маршрут при поездках по городу.

Кроме того, напоминаем, что в ночь с 19 по 20 августа будет ограничено движение автотранспорта через Нововятский ж/д переезд. Подробнее об этом можно прочитать здесь.