Железнодорожный переезд в Нововятске вновь закроют

Спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме. Фото: Рамиль Галиев

На железнодорожном переезде в Нововятске проведут ремонтные работы по выправке железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Из-за ремонтных работ переезд 970 километра в Нововятском районе временно закроют. Движения по нему ограничат с 23.00 19 августа до 6.00 20 августа. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сообщается, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

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