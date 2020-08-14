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В Кирове 12-летняя девочка станцевала на мемориале павшим воинам

Прокуратура начала проверку по факту осквернения памятника
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Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориала.

Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориала.

Фото: Виктор Карпов

В Кирове прокуратура заинтересовалась 12-летней девочкой, осквернившей мемориал у Дворца пионеров. По данным ведомства, информация об этом появилась в местных пабликах.

Так, 4 августа нынешнего года, по предварительным сведениям, девочка-подросток забралась на скульптуру, символизирующую павшего воина. А после станцевала. По мнению прокуратуры, подобные действия осквернили символ воинской славы России. Сейчас ведомство начало проверку по этому случаю.

Напоминаем, это не первый подобный случай. Так, совсем недавно в Кирове возбудили уголовное дело из-за двух девушек, сушивших одежду у Вечного огня.

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