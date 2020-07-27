Возбуждено уголовное дело: две кировчанки сушили вещи у «Вечного огня»

27 Июль 2020 2020-07-27T10:52:00+03:00

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Сотрудники УМВД по Кировской области возбудили уголовное дело по факту вандализма, совершенного группой лиц. Причиной доследственной проверки послужило обращение прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники прокуратуры обратили внимание на фотографии, опубликованные в социальной сети. На кадрах видно, как две девушки после дождя сушили вещи у «Вечного огня» в Парке Победы. Полицейские посчитали, что кировчанки своими действиями совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Отметим, что на данный момент личности девушек пока не установлены. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU