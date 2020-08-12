В Кировской области продолжает дорожать бензин

В Кирове стоимость на АИ-95 в городе составляет 46 рублей 80 копеек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в июле 2020 года. Согласно опубликованным данным, на рынке моторного топлива рост в среднем составил 0,4%, а на автомобильный бензин - 0,3%.

Рост цен на бензин произошел на следующие марки топлива:

- АИ-92 - 0,2%;

- АИ-95 - 0,6%;

-Дизельное - 0,1%.

Неизменным осталась цена на марку бензина АИ-98. Его цена в среднем в Кирове составляет 53 рубля за литр.

Сейчас самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках в Кирове можно приобрести за 43 рублей 60 копеек. В среднем по городу цена на этот вид топлива составляет 43 рубля 80 копеек, а самая высокая стоимость - 43 рубля 82 копейки.

Стоимость на АИ-95 в городе составляет 46 рублей 80 копеек, а самая минимальная цена за эту марку топлива - 46 рублей 50 копеек.

Дизельное топливо в среднем стоит 48 рулей, а максимальная цена за литр достигает отметки в 48 рублей 27 копеек.

Отметим, что сейчас в России происходит резкое снижение цен на бензин. Правда, наблюдается это на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а вот потребитель вряд ли заметит падение цен на топливо в рознице.

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