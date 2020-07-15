В Кировской области подскочили цены на бензин
В Кировской области зафиксирован рост цен на топливо. К такому выводу приходит Кировстат. Так, согласно данным ведомства, по сравнению с маем текущего года значительно увеличились цены на газомоторное топливо. Они подорожали на 31,2%.
Бензин также показал небольшой рост. Стоимость марки топлива АИ-92 увеличилась на 2,8%, марки АИ-95 - на 2,6%. Отметим, что за предыдущий отчетный период Росстат сообщал о снижении цен на бензин в 12 субъектах РФ. В том числе и в Кировской области. По данным Росстата, в марте топливо подешевело на 0,4%.
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ИСТОЧНИК KP.RU