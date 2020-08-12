Пасмурно и холодно : прогноз погоды в Кирове на среду, 12 августа

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Кировскую область надвигается антициклон, который принесет в наш регион серьезное похолодание.
Утром, 12 августа, ожидается +12 градусов. В обед потеплеет до +18, а уже ближе к ночи в городе столбик термометра опустится до +13.
Синоптики обещают, что дождей не будет, но погода в Кирове установится пасмурная. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с, а его максимальные порывы достигнут 8 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Геомагнитная активность будет в пределах нормы.
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