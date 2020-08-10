У крупнейшего кировского перевозчика появился новый руководитель

В ОАО "КАПТ" произошли кадровые изменения. Фото: Виктор Карпов

Новое назначение произошло в крупнейшей компании-перевозчике в Кировской области. Согласно выписке ЕГРЮЛ, генеральным директором ОАО «КПАТ» назначен Валерий Алексеевич Криницын. Аналогичная информация появилась на официальном сайте перевозчика.

Отметим, что на данный момент на сайте АО «ВЯТАВТОДОР» Валерий Алексеевич Криницын (или его полный тезка) числится как заместитель генерального директора этой компании.

Напомним, что бывший директор ОАО «КПАТ» Денис Пырлог покинул компанию в апреле текущего года. Тогда Денис Юрьевич заявил, что причиной ухода стали разногласия с министром транспорта Кировской области Николаем Соколовым.

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