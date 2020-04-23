2020-04-23T09:58:51+03:00
Общество

У крупнейшего в Кирове перевозчика снова меняется директор

Свою должность покинет Денис Пырлог
Виктор Карпов
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Гендиректор ОАО «КировПассажирАвтотранс» покинет свой постГендиректор ОАО «КировПассажирАвтотранс» покинет свой постФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гендиректор ОАО «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог рассказал о своем увольнении. Причиной он назвал разногласия с министром транспорта Кировской области Николаем Соколовым. Сообщение об этом появилось на официальной странице Дениса Пырлога.

-Уже далеко не новость, что я написал заявление на увольнение с должности генерального директора ОАО «КировПассажирАвтотранс», - рассказал Денис Пырлог. - Для этого были объективные причины. Одна из них - это разногласия с министром транспорта Соколовым.

Пырлог руководил «КПАТ» на протяжении 2,5 лет. За это время ему удалось внедрить бесконтактную оплату проезда на пригородных и междугородних маршрутах, запустить онлайн покупку билетов и реализовать интернет-мониторинг пригодных маршрутов. Для экономии автобусы были переведены на газомоторное топливо. Помимо этого, по договору лизинга обновили автопарк автовокзала.

- Я горжусь, что работал с таким коллективом, - подчеркнул Денис Пырлог. - Но самое главное - за время моей работы на руководящих постах, я ни разу не получил отката, вознаграждения и прочих завуалированных поощрений от кого-либо! Для меня слово честь - не просто слово! Я готов пройти любые проверки на полиграфе с министром транспорта Соколовым!

СПРАВКА «КП»

Денис Пырлог родился 4 июля 1987 года в Омутнинском районе. С 2006 по 2011 работал водителем на «Нововятском лыжном комбинате». В 2011 году назначен заместителем директора в ООО «Эскорт-Авто М». С 2014 году перешел в ООО «Камел-Авто». 28 ноября 2017 года назначен директором ОАО «КировПассажирАвтотранс». В феврале 2020 года Пырлог стал руководителем муниципального АО «Автотранспортное предприятие», оставаясь при это директором «КПАТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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