В Вятскополянском районе иномарка протаранила рейсовый автобус

На 2-ом километре трассы Вятские Поляны - Нижние Шуни произошла авария. Фото: vk.com/gibdd43

7-9 августа, на территории Кировской области произошло 16 ДТП, в которых 21 человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировский области.

В субботу, 8 августа, в 18.35 на 2-ом километре трассы Вятские Поляны - Нижние Шуни произошла авария. По предварительным данным, 65-летний пьяный водитель Honda на нерегулируемом перекрестке врезался в автобус. В результате аварии, водитель иномарки и его 47-летняя пассажирка получили травмы.

Еще одна авария произошла на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки. На автодороге столкнулись две отечественные легковушки. Водитель LADA Granta врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21102. В результате ДТП травы получили 59-летняя женщина - пассажир автомобиля LADA и 44-летний пассажир «десятки».

Водитель LADA Granta врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21102. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.