В Кирове столкнулись ВАЗ-2107 и LADA Granta: один человек погиб

На Октябрьском проспекте произошла серьезная авария. Фото: vk.com/kirov_blacklist

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В четверг, 6 августа, в 22.15 в Кирове на Октябрьском проспекте произошла серьезная авария. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке столкнулись «семерка» и LADA Granta. В результате ДТП 42-летний мужчина-пассажир ВАЗ-2107 погиб. Травмы получили 20-летний водитель и 42-летняя женщина-пассажир ВАЗа.

На нерегулируемом перекрестке столкнулись «семерка» и LADA Granta. Фото: vk.com/gibdd43

В паблике «Киров без цензуры» очевидцы рассказали, что водитель ВАЗ-2107 проехал на красный.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.