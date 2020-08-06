В Кирове иномарка сбила 10-летнюю велосипедистку

Авария произошла на улице Ивана Попова. Фото: vk.com/gibdd43

На дорогах Кировской области за июль текущего года сбили 17 велосипедистов, в том числе девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

За минувшие сутки в области пострадали еще два велосипедист. В среду, 5 августа, в 18.40 во дворе дома №56 на улице Ивана Попова произошла авария. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Matiz сбила 10-летнюю велосипедистку. Девочка получила серьезные травмы, ее срочно госпитализировали.

Похожая авария произошла в Кирово-Чепецке на проспекте Мира. Водитель «девятки» при выезде с прилегающей территории сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы. К счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

Водитель «девятки» при выезде с прилегающей территории сбил 13-летнего велосипедиста. Фото: vk.com/gibdd43

Отметим, что эта уже шестая авария с участием велосипедиста за последние двое суток.

Сотрудники Госавтоиснпеции рекомендуют велосипедистам быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения. На проезжую часть разрешается выезжать только тем, кто старше 14 лет. Помимо этого, велосипедистам категорически запрещается двигаться по тротуарам, а также пересекать дорогу по пешеходному переходу. В целях безопасности следует использовать световозвращающие элементы и средства защиты: шлемы, наколенники, налокотники.