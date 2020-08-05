2020-08-05T15:05:11+03:00
Происшествия

За сутки в Кировской области сбили четырех велосипедистов

В одном из ДТП пострадал 15-летний подросток
Виктор Карпов
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Водитель автомобиля Hyundai Creta сбил подростка на велосипеде. Фото: vk.com/gibdd43Водитель автомобиля Hyundai Creta сбил подростка на велосипеде. Фото: vk.com/gibdd43
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Во вторник, 4 августа, в 12.45 в Кирове на Октябрьском проспекте произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta сбил подростка на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу. В результате 15-летний юноша получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Похожая авария произошла в городе Омутнмнске на улице Юных Пионеров. Водитель мопеда сбил женщину-велосипедиста. 73-летняя пенсионерка получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что водитель скрылся с места аварии.

Авария произошла в городе Омутнмнске на улице Юных Пионеров. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла в городе Омутнмнске на улице Юных Пионеров. Фото: vk.com/gibdd43

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в 15.20 в Кирове на улице Дерендяева. Женщина - водитель LADA Kalina на нерегулируемом перекрестке сбила 67-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы, но помощь врачей ему не понадобилась.

Женщина - водитель LADA Kalina на нерегулируемом перекрестке сбила 67-летнего велосипедиста. Фото: vk.com/gibdd43

Женщина - водитель LADA Kalina на нерегулируемом перекрестке сбила 67-летнего велосипедиста. Фото: vk.com/gibdd43

На улицах Кирова пострадал еще один велосипедист, который двигался по краю проезжей части по Автотранспортному переулку. Его сбил водитель автомобиля LADA Granta, который поворачивал на перекрестке. В результате аварии 45-летний велосипедист получил травмы. К счастью, помощь врачей ему также не понадобилась.

В результате аварии 45-летний велосипедист получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В результате аварии 45-летний велосипедист получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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