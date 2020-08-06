Кировчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию подпольного казино

Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 30-летнего кировчанина виновным в организации и проведении азартных игр в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина арендовал нежилое помещение на улице Ленина, в котором организовал подпольное казино. На компьютерах была установлена специальная программа, которая запускала на мониторе игровой автомат (слот-машина). Само же заведение было замаскировано под торговлю векселями. Известно, что такой игорный бизнес просуществовал с 1 июня 2019 года по 23 апреля текущего года.

Подозреваемый признал свою вину. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Отметим, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

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