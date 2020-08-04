В Омутнинске «накрыли» подпольное казино
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального казино в городе Омутнинске. По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По версии следствия, с июня текущего года в нежилом помещении на улице Складская действовало подпольное казино. В конце июля сотрудники полиции «накрыли» незаконное игорное заведение. Сообщается, что в помещении обнаружено и изъято игровое оборудование. Кроме того, в качестве подозреваемых допрошены двое мужчин, которые дали признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжатся.
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ИСТОЧНИК KP.RU