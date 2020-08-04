В Омутнинске «накрыли» подпольное казино

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:22:31+03:00

Оно работало с июня ткущего года

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального казино в городе Омутнинске. По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, с июня текущего года в нежилом помещении на улице Складская действовало подпольное казино. В конце июля сотрудники полиции «накрыли» незаконное игорное заведение. Сообщается, что в помещении обнаружено и изъято игровое оборудование. Кроме того, в качестве подозреваемых допрошены двое мужчин, которые дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU