Загадывайте желание: самый яркий звездопад в Кирове

Для наблюдения потока нужно только темное небо и открытый горизонт
Фото: Михаил ФРОЛОВ
До главного звездопада лета остается меньше двух недель - сообщают в группе «Любительская Астрономия в Кирове»
Августовский звездопад Персеиды - это один из самых известных метеорых потоков.
Его можно будет увидеть с 17 июля по 24 августа. Пик активности Персеид приходится в ночь с 12 на 13 августа.
В этом году складываются благоприятные условия для наблюдения звездопада.
Ночи в августе теплые, темные и ясные, а метеоры Персеид яркие и быстрые. Звездопад будет видно всю ночь. И наблюдать его можно даже без телескопа, нужно только темное небо и открытый горизонт.
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