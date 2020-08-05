Загадывайте желание: самый яркий звездопад в Кирове

Для наблюдения потока нужно только темное небо и открытый горизонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

До главного звездопада лета остается меньше двух недель - сообщают в группе «Любительская Астрономия в Кирове»

Августовский звездопад Персеиды - это один из самых известных метеорых потоков.

Его можно будет увидеть с 17 июля по 24 августа. Пик активности Персеид приходится в ночь с 12 на 13 августа.

В этом году складываются благоприятные условия для наблюдения звездопада.

Ночи в августе теплые, темные и ясные, а метеоры Персеид яркие и быстрые. Звездопад будет видно всю ночь. И наблюдать его можно даже без телескопа, нужно только темное небо и открытый горизонт.

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