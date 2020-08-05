В Кировской области продают зараженные груши и мандарины

Обнаружены объекты карантина в партиях груш и мандаринов Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике изучило подкарантинную продукцию - мандарины и груши из Аргентины. Плоды в Киров привезли из Санкт-Петербурга.

Во время проверки специалисты нашли в партии мандаринов красную померанцевую щитовку, а в грушах - калифорнийскую.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разрешает продавать фрукты с такими вредителями. Считается, что они безопасны для человека. Правда, Россельхознадзор советует промывать плоды теплой водой, перед тем, как их съесть.

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