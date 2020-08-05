В Кировской области парень избивал свою 15-летнюю знакомую
В Кировской области 18-летний молодого человека обвиняют в истязании несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.
По версии следствия, в течение трех месяцев житель Вятскополянского района в нетрезвом состоянии избивал 15-летнюю девушку. А так же совершал другие действия, причинявшие ей физическую боль.
В отношении парня возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
Группа Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU