В Кировской области парень избивал свою 15-летнюю знакомую

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:47:15+03:00

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы

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В Кировской области 18-летний молодого человека обвиняют в истязании несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

По версии следствия, в течение трех месяцев житель Вятскополянского района в нетрезвом состоянии избивал 15-летнюю девушку. А так же совершал другие действия, причинявшие ей физическую боль.

В отношении парня возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU