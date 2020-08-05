В Кирове организовали образовательную площадку дорожной безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции и Детско-юношеского центра Октябрьского района города Кирова организовали образовательную площадку дорожной безопасности к Дню рождения Светофора. Автоинспекторы рассказали детям историю появления светофора и о видах современных светофорных объектов.
Ребята поиграли с ростовой куклой — Светофориком. Вместе с ним, они повторили правила дорожного движения для пешеходов, обсудили на какой сигнал светофора следует переходить проезжую часть и какие меры необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя на улице.
Кроме того, каждый желающий смог посетить модульную зону и поучаствовать в конкурсе рисунков «Наш помощник – Светофор!». По окончании мероприятия автоинспекторы вручили каждому ребенку световозвращатель, чтобы дети были заметнее на дороге в темное время.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
Группа Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU