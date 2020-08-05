2020-08-05T14:10:04+03:00
Общество

В Кирове организовали образовательную площадку дорожной безопасности

Юные кировчане стали участниками познавательно-игровых зон
Юлия Ситникова
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Более 30 юных кировчан стали участниками познавательно-игровых площадок по дорожной безопасности в Кирове. Фото:Управление ГИБДД УМВД России по Кировской областиБолее 30 юных кировчан стали участниками познавательно-игровых площадок по дорожной безопасности в Кирове. Фото:Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сотрудники Госавтоинспекции и Детско-юношеского центра Октябрьского района города Кирова организовали образовательную площадку дорожной безопасности к Дню рождения Светофора. Автоинспекторы рассказали детям историю появления светофора и о видах современных светофорных объектов.

Ребята поиграли с ростовой куклой — Светофориком. Вместе с ним, они повторили правила дорожного движения для пешеходов, обсудили на какой сигнал светофора следует переходить проезжую часть и какие меры необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя на улице.

Кроме того, каждый желающий смог посетить модульную зону и поучаствовать в конкурсе рисунков «Наш помощник – Светофор!». По окончании мероприятия автоинспекторы вручили каждому ребенку световозвращатель, чтобы дети были заметнее на дороге в темное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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