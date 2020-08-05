2020-08-05T14:12:22+03:00
Происшествия

Двух жителей Котельнического района осудили за кражу со взломом

Приятели вынесли из квартиры бензопилу и телевизор
Владислав Николаенко
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Взломав железным прутом дверь, они украли бензопилу и телевизор.Взломав железным прутом дверь, они украли бензопилу и телевизор.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Орлове 20-летний молодой человек из Котельнического района уговорил своего 16-летнего земляка ограбить квартиру на улице Степана Халтурина. Взломав железным прутом дверь, они украли бензопилу и телевизор.

Обвиняемые в суде свою вину признали. Старший из взломщиков получил условный срок в 5 лет и 4 месяца с испытательным сроком в три года. Младший отделался одним годом условно с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, что в том же Орлове не так давно задержали домушника, укравшего еще более странный набор предметов: лыжи, электрокабель и пылесос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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