Двух жителей Котельнического района осудили за кражу со взломом

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:12:22+03:00

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В Орлове 20-летний молодой человек из Котельнического района уговорил своего 16-летнего земляка ограбить квартиру на улице Степана Халтурина. Взломав железным прутом дверь, они украли бензопилу и телевизор.

Обвиняемые в суде свою вину признали. Старший из взломщиков получил условный срок в 5 лет и 4 месяца с испытательным сроком в три года. Младший отделался одним годом условно с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, что в том же Орлове не так давно задержали домушника, укравшего еще более странный набор предметов: лыжи, электрокабель и пылесос.

ИСТОЧНИК KP.RU