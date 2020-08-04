2020-08-04T13:58:33+03:00
Происшествия

Любитель спорта и уборки: в Орлове молодой человек украл пылесос и лыжи

Далеко не унес, правда - на соседней улице его поймали росгвардейцы
Карина Нагисова
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Дальше разбираться с молодым человеком предстоит полиции.Дальше разбираться с молодым человеком предстоит полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Орлове молодой человек унес из чужой квартиры пылесос и лыжи. Правда, недалеко. Подробности сообщила пресс-служба кировского управления Росгвардии.

Недавно, около двух часов ночи, в полицию поступил звонок от жительницы одного из домов по улице Орловской. По словам женщины, возможно, кто-то проник в соседнюю квартиру, чьих хозяев в тот момент не было дома. Полиция передала сообщение всем нарядам, патрулирующим Орлов. На место прибыла одна из групп задержания. Бдительной женщине не показалось - одно из окон на втором этаже дома было разбито.

Начались поиски того, кто мог залезть в чужую квартиру. Вскоре росгвардейцы на соседней улице наткнулись на довольно странного вида молодого человека. В том плане, что он целеустремленно нес куда-то занятный набор вещей - пылесос, лыжи и электрокабель. Отпираться было бессмысленно, и молодой человек сознался, что он украл все эти предметы. Забрался по строительным лесам, разбил окно квартиры, вынес вещи и был таков.

Росгвардейцы вызвали участкового, которому и передали ночного воришку. Теперь 24-летним любителем спорта и уборки займется полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Любитель спорта и уборки: в Орлове молодой человек украл пылесос и лыжи
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