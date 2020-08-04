Жители Афанасьевского района, оставшиеся без крыши над головой после грозы, получат компенсацию

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:50:26+03:00

Несколько домов остались в буквальном смысле без крыши. Фото: vk.com/meteokirov

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Жителям Афанасьевского района, пострадавшим от разрушительной грозы, выплатят компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Информацию сообщила администрация муниципалитета.

Напомним, в ночь на 17 июля 2020 года по Кировской области разыгралась стихия. Сильный шквал ветра снес крыши домам и повалил заборы. В одном из домов потолок даже обвалился внутрь, прямо на хозяйку жилища, едва не придавив ее насмерть. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга.

Уже днем, после грозы, в районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На ней приняли решение выделить из резервного фонда Афанасьевской мэрии средства на финансовую помощь пострадавшим. Деньги выплатят 13 собственникам домов.

ИСТОЧНИК KP.RU