Жители Афанасьевского района, оставшиеся без крыши над головой после грозы, получат компенсацию
Жителям Афанасьевского района, пострадавшим от разрушительной грозы, выплатят компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Информацию сообщила администрация муниципалитета.
Напомним, в ночь на 17 июля 2020 года по Кировской области разыгралась стихия. Сильный шквал ветра снес крыши домам и повалил заборы. В одном из домов потолок даже обвалился внутрь, прямо на хозяйку жилища, едва не придавив ее насмерть. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга.
Уже днем, после грозы, в районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На ней приняли решение выделить из резервного фонда Афанасьевской мэрии средства на финансовую помощь пострадавшим. Деньги выплатят 13 собственникам домов.
ИСТОЧНИК KP.RU