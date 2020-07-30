Сорвало крышу дома: последствия бушующей стихии в Кировской области

30 Июль 2020 2020-07-30T16:28:19+03:00

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Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала фотографии последствий сильного шквала ветра или возможного смерча, случившегося в ночь на 17 июля 2020 года. Порывы достигали 30 м/с. Нескольким домам в разных деревнях района буквально снесло крышу. Заборы также не устояли перед ветром.

Так, пострадали жилища в деревне Большие Некрасовы, Бузмаковской и самом поселке Афанасьево. Шквал ветра снес крыши как минимум четырем домам. Доски, кирпичи и их обломки разлетелись по дворам. В одном из домов в деревне Бузмаковская дом лишился крыши, а после потолок провалился внутрь, обрушив печь. Хозяйку дома едва не придавило завалами. В больнице у девушки диагностировали сотрясение мозга, передает новостной портал «Планета Афанасьево».

Это - довольно печальный, но весьма наглядный пример разбушевавшейся стихии и ее последствий. Кировчанам следует быть осторожнее и беречь себя. На сегодня, 30 июля, областное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение: в ближайший час местами по региону ожидаются очень сильные дожди. Предполагается, что ливни будут идти до самого утра следующего дня.

Заборы перед стихией тоже не устояли. Фото: vk.com/meteokirov

В одном из жилищ потолок рухнул внутрь дома. Фото: vk.com/meteokirov

ИСТОЧНИК KP.RU