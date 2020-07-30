2020-07-30T16:20:40+03:00
Происшествия

Очень сильные дожди: кировское ГУ МЧС объявило срочное метеопредупреждение

Регион местами обещает буквально залить ливнем
Ангелина Табрисова
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Ожидается более 30 мм осадков за час.Ожидается более 30 мм осадков за час.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Закрывайте все окна - как бы не затопило! ГУ МЧС по Кировской области объявило срочное метеопредупреждение на сегодня - четверг, 30 июля. Согласно ему, около 16 часов дня местами по региону ожидаются сильные ливни и дожди. По данным кировского гидрометцентра, стихия сохранится и ночью, 31 июля.

Ожидается высокое количество осадков. Так, за время ливня прогнозируется 30 и более мм за час; в период дождей - 50 и более мм за 12 часов.

Кировское ГУ МЧС уже направило информацию руководителям служб жизнеобеспечения и главам районов области. Жителям региона необходимо быть внимательными и по возможности уберечь себя от стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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