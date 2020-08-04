В Кирове для бездомных животных собрали 70 кг кормов

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:30:08+03:00

В акции приняли участие более 30 жителей Ленинского района

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В центре местной активности Ленинского района завершилась благотворительная акция «Котопес». Ее организовали совместно с Кировской региональной общественной организацией защиты животных «Дари Добро».

- В акции приняли участие более 30 активных жителей Ленинского района. Также к акции присоединились сотрудники Дворца культуры «Космос» и отдела судебных приставов Октябрьского района, - отметили в территориальном управлении.

Всего собрали 70 кг кормов: крупы, сухие и влажные корма. Также приюту передали вещи для создания комфортных условий проживания бездомных животных.

Традиционно такие акции проводятся во всех районах города Кирова, в течение года неравнодушные люди собирают от 1,5 до 2 тонн кормов и других необходимых принадлежностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU