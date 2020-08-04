Куда сдать опасные отходы в Кировской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:45:47+03:00

В министерстве охраны окружающей среды рассказали о местах сбора ртутных ламп, термометров и батареек

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В региональном министерстве охраны окружающей среды рассмотрели итоги работы по организации сбора ртутьсодержащих ламп.

В 2019 году министерство начало работу с органами местного самоуправления по созданию системы сбора ртутьсодержащих ламп в крупных городах Кировской области: Нолинске, Советске, Вятских Полянах, Омутнинске, Котельниче, Яранске.

В региональном докладе министерства охраны окружающей среды Кировской области рассказали о том, куда можно сдать ртутсодержщие отходы.

Адреса в Кирове:

Администрация города Кирова (ул. Воровского, 39, г. Киров)

Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району (ул. Воровского, 79, г. Киров)

Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району (ул. Розы Люксембург, 3, г. Киров)

Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району (ул. Профсоюзная, 67, г. Киров)

Территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району (ул. Советская, 12, Нововятский район, г. Киров)

КОГБУ «Областной природоохранный центр» (ул. Красноармейская, 17, г. Киров)

Магазин «Весь свет» (ул. И. Попова, 21, г. Киров)

ЗАО «Кристалл» ул. Ленинградская, 11, ул. Воровского, 102, ул. К. Маркса, 25

Магазин «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53/1, г. Киров)

УК ООО «Флагман» (ул. Ленина, 184, корпус 3, г. Киров)

ЖКХ ООО «Комфорт» (ул. Ярославская, 30, г. Киров)

УК ООО «Жилсервис» (ул. Свободы, 91/34, г. Киров)

УК ООО «Октябрьская» (Вершининский пер., 7, г. Киров)

УК ООО «Заря» (ул. Московская, 4, г. Киров)

На всех адресах установлены разные контейнеры для приёма. В некоторых можно сдать и лампы, и батарейки, и ртутные термометры. В другие - только лампы и батарейки. А в управляющих компаниях примут только лампы.

Адреса в Кирово-Чепецке:

ООО «ЭкоГород» г. Кирово-Чепецк, Строительная, д. 2Д

МУП «ЖЭУ №6» г. Кирово-Чепецка, пр. Дзержинского, д. 6А

ООО «УК «ЧЕПЕЦКАЯ» г. Кирово-Чепецк, ул. Молодежная, д. 9

ТСЖ «Васнецовское» г. Кирово-Чепецк, ул. Братьев Васнецовых, д. 8

ООО УО «Содействие» г. Кирово-Чепецк, пр. Базовый, д. 3

Адреса в Слободском:

Администрация города по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 86, ул. Городищенская, д. 30

МУП УК «Север», г. Слободской, ул. Урицкого, д. 49

ООО «Старый город», г. Слободской, ул. Урицкого, д. 49

ООО «Управдом», г. Слободской, ул. Володарского, д. 45

ООО «Содружество», г. Слободской, ул. Первомайская, д. 8ф

ООО «УК «Шанс», г. Слободской, ул. Первомайская, д. 8ф

ООО «Алмаз», г. Слободской, ул. Первомайская, д. 8ф

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