В Кировской области разыскивают 60-ти летнего мужчину
Игоря Генадьевича Карепанова из поселка Дороничи в последний раз видели второго августа, с тех пор его местоположение неизвестно.
Приметы мужчины сообщает отряд по поиску «Лиза Алерт»: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие, черного цвета с сединой. Предположительно был одет в черную куртку, коричневые штаны и серо-красные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о Игоре Карепанове, просьба сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112
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ИСТОЧНИК KP.RU