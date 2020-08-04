В Кировской области разыскивают 60-ти летнего мужчину

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:34:29+03:00

Со второго августа его местоположение неизвестно

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Игоря Генадьевича Карепанова из поселка Дороничи в последний раз видели второго августа, с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы мужчины сообщает отряд по поиску «Лиза Алерт»: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие, черного цвета с сединой. Предположительно был одет в черную куртку, коричневые штаны и серо-красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о Игоре Карепанове, просьба сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112

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ИСТОЧНИК KP.RU