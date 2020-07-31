У храма в Кирове ограду сделали по эскизам архитектора Ивана Чарушина

31 Июль 2020 2020-07-31T17:53:57+03:00

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В Спасском соборе продолжают восстановительные работы. Недавно установили ограждения и ворота. При их изготовлении за основу взяли эскизы знаменитого вятского архитектора XX века Ивана Чарушина. Работы выполнили московские мастера.

Как уточнили в Спасском соборе, новые ворота обозначают два входа на территорию восстанавливаемого храма. Сейчас их закрывают вручную, в будущем они будут автоматическими.

- Этим летом благодаря поддержке наших прихожан удалось обновить ограду храма с южной и западной сторон. Поставили новое ограждение, отлитое из металла. Соответственно, ворота тоже сделали красивыми, литыми. На их установку ушло два дня, - рассказал настоятель Спасского собора отец Петр.

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