У храма в Кирове ограду сделали по эскизам архитектора Ивана Чарушина
В Спасском соборе продолжают восстановительные работы. Недавно установили ограждения и ворота. При их изготовлении за основу взяли эскизы знаменитого вятского архитектора XX века Ивана Чарушина. Работы выполнили московские мастера.
Как уточнили в Спасском соборе, новые ворота обозначают два входа на территорию восстанавливаемого храма. Сейчас их закрывают вручную, в будущем они будут автоматическими.
- Этим летом благодаря поддержке наших прихожан удалось обновить ограду храма с южной и западной сторон. Поставили новое ограждение, отлитое из металла. Соответственно, ворота тоже сделали красивыми, литыми. На их установку ушло два дня, - рассказал настоятель Спасского собора отец Петр.
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