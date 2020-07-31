Коронавирус в Кировской области: число пассажиров в автобусах уменьшилось на 30%
Кировчане стали меньше ездить на общественном транспорте. Об этом сообщает Кировстат. Так, в Кировской области в 2019 году муниципальными и частными автобусами воспользовались 105,5 млн пассажиров. Это на 2,2% меньше, чем в 2018 году. В городах перевозки снизились на 2%, на пригородных и междугородных маршрутах - на 4% и 6% соответственно.
Ежемесячно в 2019 году услугами автобусов пользовались 8,8 млн пассажиров, в 2018 году - 9 млн. На каждого жителя области в среднем приходилось 83 поездки в год.
Популярность заказных и туристско-экскурсионных автобусов тоже снизилась. В 2019 году перевезено 607 тысяч человек, а в 2018 - 760 тысяч.
В текущем году пассажиропоток общественного транспорта продолжает снижаться. Из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса объемы перевозок уменьшились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU