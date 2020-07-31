Улица Казанская будет перекрыта до конца сентября

31 Июль 2020 2020-07-31T16:00:50+03:00

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Администрация города сообщает, что на улице Казанской будут реконструировать тепловую сеть. Работы пройдут с 3 августа до 30 сентября. Поэтому, участок от улицы Спасской до Гостиного переулка перекроют для движения транспорта.

Также, до 15 августа ограничено движение по ул. Риммы Юровской от остановки «Слобода Егоровская» вдоль домов № 11-б, 11-г, 11-а до перекрестка с проспектом Строителей.

Движение транспорта затруднено и в районе дома № 72 по ул. Розы Люксембург, а также у торгового павильона на ул. Карла Маркса, 33-а – до 15 сентября.

Заказчиком работ по реконструкциям тепловых сетей является акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU