2020-07-31T16:04:19+03:00
Общество

В Проснице автомобилисты не смогут преодолеть ж/д переезд

Движение транспорта в этом районе ограничат на несколько часов
Карина Нагисова
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Движение транспорта ограничат из-за асфальтирования дороги в зоне переезда. Фото: pixabay.comДвижение транспорта ограничат из-за асфальтирования дороги в зоне переезда. Фото: pixabay.com
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В Проснице временно закроют железнодорожный переезд для автомобилистов. 1 августа движение транспорта на 1004 км перегона Просница-Ардаши ограничат из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В зоне переезда будут асфальтировать дорогу. С 8.00 до 18.00 проезд будет невозможен. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме, как сообщает ведомство.

Напомним, что это не единственный участок, где перекроют движение в августе. Так, в Кирове с 3 августа до 30 сентября для проезда будет недоступна улица Казанская. Кроме того, еще несколько улиц областного центра будут перекрыты. Подробности можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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