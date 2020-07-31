В Проснице автомобилисты не смогут преодолеть ж/д переезд
В Проснице временно закроют железнодорожный переезд для автомобилистов. 1 августа движение транспорта на 1004 км перегона Просница-Ардаши ограничат из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
В зоне переезда будут асфальтировать дорогу. С 8.00 до 18.00 проезд будет невозможен. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме, как сообщает ведомство.
Напомним, что это не единственный участок, где перекроют движение в августе. Так, в Кирове с 3 августа до 30 сентября для проезда будет недоступна улица Казанская. Кроме того, еще несколько улиц областного центра будут перекрыты. Подробности можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU