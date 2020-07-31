В Кирове 28 человек заболели клещевым энцефалитом и 51 боррелиозом

31 Июль 2020 2020-07-31T15:21:44+03:00

При обнаружении на себе клеща, немедленно обратитесь в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

От укусов насекомых пострадали уже 11672 человек, 2206 из которых дети

Изменить размер текста: A A

По данным Роспотребнадзора, число пострадавших от укусов клещей в Кировской области на 30 июля 2020 составляет 11672 человек. Тем, кто обратился за медицинской помощью, провели все необходимые процедуры.

Всего жители области принесли на исследования 10100 клещей, и 114 из них оказались носителями вирусного энцефалита.

Зарегистрировано 28 случаев заражения клещевым энцефалитом, четверо заболевших - дети. У 51 человека обнаружили иксодовый боррелиоз, среди них 10 детей. Также, зафиксировано два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом через сырое козье молоко. Других заболеваний, переносимых этими насекомыми, не отмечено.

ВАЖНО

Сдать клеща для исследования можно:

в Медицинский центр «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100;

в ООО «Афло-центр», г.Киров, ул.Володарского, д.60, телефон: (8332) 68-03-03;

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64-а, телефон: (8332) 38-57-54.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU