В водоемах Кировской области обнаружили опасные вещества
В региональном министерстве охраны окружающей среды подвели итоги мониторинга состояния природной среды.
Во время полевых работ на территории Кильмезского захоронения ядохимикатов специалисты осмотрели площадку и прилегающую территорию, отобрали пробы воды из четырех скважин на реке Осиновка.
В ходе инспекции установили, что скважины в удовлетворительном состоянии, устья закрыты оголовками, прилегающая территория не загрязнена.
Но обнаружены нарушения: в отдельных пролетах ограждения отсутствует колючая проволока.
Лабораторные исследования показали, что показатели загрязненности низкие и средние.
Специалисты подчеркнули, что содержание опасных веществ - ртути, нитратов и фосфатов - в поверхностных водах не превышает установленных нормативов, а фенола, мышьяка, формальдегида, пестицидов и агрохимикатов - не определяется.
Вода, используемая для снабжения населения, соответствует нормам.
А вот коммунальное предприятие ООО «Гидра» в Слободском районе снабжает население некачественной водой. Инспекторы обнаружили на участке их водозабора высокий уровень загрязнения. Кроме того, у поселка Мурыгино на берегу реки Медянка обнаружены коммунальные отходы.
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ИСТОЧНИК KP.RU