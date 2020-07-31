В водоемах Кировской области обнаружили опасные вещества

31 Июль 2020 2020-07-31T14:05:54+03:00

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В региональном министерстве охраны окружающей среды подвели итоги мониторинга состояния природной среды.

Во время полевых работ на территории Кильмезского захоронения ядохимикатов специалисты осмотрели площадку и прилегающую территорию, отобрали пробы воды из четырех скважин на реке Осиновка.

В ходе инспекции установили, что скважины в удовлетворительном состоянии, устья закрыты оголовками, прилегающая территория не загрязнена.

Но обнаружены нарушения: в отдельных пролетах ограждения отсутствует колючая проволока.

Лабораторные исследования показали, что показатели загрязненности низкие и средние.

Специалисты подчеркнули, что содержание опасных веществ - ртути, нитратов и фосфатов - в поверхностных водах не превышает установленных нормативов, а фенола, мышьяка, формальдегида, пестицидов и агрохимикатов - не определяется.

Вода, используемая для снабжения населения, соответствует нормам.

А вот коммунальное предприятие ООО «Гидра» в Слободском районе снабжает население некачественной водой. Инспекторы обнаружили на участке их водозабора высокий уровень загрязнения. Кроме того, у поселка Мурыгино на берегу реки Медянка обнаружены коммунальные отходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU