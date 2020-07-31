2020-07-31T10:14:47+03:00
Общество

Кировчане смогут пользоваться просроченным паспортом до 31 декабря

Это касается документов, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля
Виктор Карпов
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За позднюю замену паспорта граждан не будут штрафовать.За позднюю замену паспорта граждан не будут штрафовать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В УМВД по Кировской области объяснили какая категория граждан освобождается от административной ответственности за прочерченные документы. Согласно указу президента РФ, действительными признаются паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля. Теперь ими можно пользоваться до 31 декабря 2020 года. Документы по-прежнему будут подтверждать личность. При этом, за позднюю замену паспорта граждан не будут штрафовать.

В МВД напоминают, что по вопросу выдачи и замены паспорта граждане могут обратиться в территориальные подразделения МФЦ, а также использовать возможность дистанционной подачи заявлений через Единый портал государственных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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