Кировчане смогут пользоваться просроченным паспортом до 31 декабря
В УМВД по Кировской области объяснили какая категория граждан освобождается от административной ответственности за прочерченные документы. Согласно указу президента РФ, действительными признаются паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля. Теперь ими можно пользоваться до 31 декабря 2020 года. Документы по-прежнему будут подтверждать личность. При этом, за позднюю замену паспорта граждан не будут штрафовать.
В МВД напоминают, что по вопросу выдачи и замены паспорта граждане могут обратиться в территориальные подразделения МФЦ, а также использовать возможность дистанционной подачи заявлений через Единый портал государственных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU