В Кировской области продлили срок действия водительских прав

13 Июль 2020 2020-07-13T17:37:07+03:00

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В Кировской области продлили действие просроченных водительских прав до конца текущего года. В соответствии с приказом МВД определено, что удостоверение можно поменять до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня оно считается действительным без каких-либо ограничений. Относится это к правам, окончание срока которых приходится на период с 1 февраля по 15 июля. Сообщается, что такая мера введена из-за пандемии коронавируса. Отметим, что приказ не распространяется на водителей, чьи права стали недействительными с 16 июля.

Напомним, что предварительная запись на получение или замену водительских прав осуществляется через Единый портал государственных услуг. За первые шесть месяцев текущего года в Кировской области заменили 26337 водительских удостоверений.

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ИСТОЧНИК KP.RU