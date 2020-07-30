2020-07-30T16:29:09+03:00
Общество

В Кировской области с экс-главы района взыскали 81 миллион рублей

Сумма поступит в бюджет муниципального образования
Виктор Карпов
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На бесконкурсной основе компании был передан земельный участок для хранения отходов. Фото: epp.genproc.gov.ruНа бесконкурсной основе компании был передан земельный участок для хранения отходов. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Омутнинский районный суд Кировской области постановил солидарно взыскать с бывшего главы Афанасьевского муниципального района Кировской области и ОАО «Афанасьевский мелиоратор» более 81 миллионов рублей в бюджет муниципального образования. Это сумма ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Еще в прошлом году бывший глава района был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Данный обвинительный приговор стал основанием для обращения в суд о взыскании ущерба.

Было установлено, что экс-глава района через своего сына руководил ОАО «Афанасьевский мелиоратор». Кроме того, на бесконкурсной основе компании был передан земельный участок для хранения отходов. За четыре года, что работала свалка, почве был причинен значительный ущерб. Изначально сумма иска оценивалась в 105 миллионов рублей, затем снизилась до 81 миллиона рублей.

Сейчас требование прокуратуры о возмещении ущерба удовлетворено в полном объеме. Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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