Кировская прокуратура требует взыскать с бывшего главы Афанасьевского района 81 миллион рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Афанасьевского района выплатит 81 миллион рублей за причинение вреда окружающей среде. Такое требование направила прокуратура Кировской области. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Так, когда-то наш «герой» принимал активное участие в деятельности АО «Афанасьевский мелиоратор», руководя ею через собственного сына. Используя свои полномочия, бывший глава района выделил предприятию земельный участок, где принимались и хранились отходы лесопиления, хотя делать это на данном участке было запрещено. И так длилось на протяжении четырех лет.

В результате всего этого плодородный слой почвы на участке сильно загрязнился. Причиненный окружающей среде вред оценили в сумму более чем 81 миллион рублей, которые кировская прокуратура и потребовала взыскать с бывшего чиновника и «Афанасьевского мелиоратора» вместе взятых. А пока суд рассматривает требование, деньги и имущество ответчиков уже арестовали - средства на банковских счетах, машины и лесозаготовительную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU