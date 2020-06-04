2020-06-04T15:27:56+03:00
Происшествия

Кировская прокуратура требует взыскать с бывшего главы Афанасьевского района 81 миллион рублей

В такую сумму оценили вред, причиненный окружающей природной среде его силами
Карина Нагисова
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На деньги и имущество ответчиков уже наложили арест. Фото: pixabay.comНа деньги и имущество ответчиков уже наложили арест. Фото: pixabay.com
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Бывший глава Афанасьевского района выплатит 81 миллион рублей за причинение вреда окружающей среде. Такое требование направила прокуратура Кировской области. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Так, когда-то наш «герой» принимал активное участие в деятельности АО «Афанасьевский мелиоратор», руководя ею через собственного сына. Используя свои полномочия, бывший глава района выделил предприятию земельный участок, где принимались и хранились отходы лесопиления, хотя делать это на данном участке было запрещено. И так длилось на протяжении четырех лет.

В результате всего этого плодородный слой почвы на участке сильно загрязнился. Причиненный окружающей среде вред оценили в сумму более чем 81 миллион рублей, которые кировская прокуратура и потребовала взыскать с бывшего чиновника и «Афанасьевского мелиоратора» вместе взятых. А пока суд рассматривает требование, деньги и имущество ответчиков уже арестовали - средства на банковских счетах, машины и лесозаготовительную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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