Кировчанок, которые сушили одежду у Вечного огня, не смогут привлечь к ответственности

28 Июль 2020 2020-07-28T10:10:33+03:00

Правонарушительницами оказались две девочки 9 и 10 лет

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Сотрудники МВД по Кировской области разыскали кировчанок, которые в минувшие выходные сушили одежду у Вечного огня в Парке Победы. Напомним, что ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту вандализма, совершенного группой лиц. Причиной доследственной проверки послужило обращение прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела сотрудникам полиции удалось установить личности кировчанок. Ими оказались две девочки 9 и 10 лет. Полицейским они рассказали, что «вечером играли у фонтана, вымокли, после чего решили погреться и посушить одежду у Вечного огня». Затем кто-то сделал замечание и школьницы ушли.

- Дознавателем ОП № 1 УМВД России по городу Кирову после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Отметим, что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. В некоторых случаях за особо тяжкие преступление лицо может привлекаться к ответственности с 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU