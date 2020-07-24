В кировских лесах пятые сутки разыскивают 73-летнюю пенсионерку

24 Июль 2020 2020-07-24T14:24:28+03:00

20 июля женщина ушла из дома в лес и не вернулась

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В Кировской области пятые сутки продолжается поиск пенсионерки, ушедшей в лес и пропавшей. Тамара Домрачева, жительница Советска, в последний раз вышла из дома 20 июля 2020 года. С тех пор ее больше никто не видел. Сейчас женщину разыскивают по лесам области под дождями, ливнями и грозами, и каждая секунда промедления может стать роковой.

Приметы пропавшей сообщает ПСО «Лиза Алерт». Тамаре Васильевне 73 года, рост 163 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы и серые глаза. Уходя из дома, женщина надела камуфляжный костюм и коричневые сапоги. С собой у пенсионерки был серо-синий рюкзак.

Всех, кому известно что-либо о Тамаре Васильевне, просьба незамедлительно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Волонтеры «Лизы Алерт» сейчас собирают отряды добровольцев на поиски женщины. Если вы хотите помочь им в этом деле, подробную информацию можно узнать здесь.

Напомним, вчерашним утром в Кировской области нашли пенсионера-грибника, который двое суток плутал в лесу. Узнать, что делать, если вы заблудились в лесу, можно в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU