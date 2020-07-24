2020-07-24T14:24:52+03:00
Общество

Ушел за грибами и пропал: в лесах Кировской области двое суток разыскивали пенсионера

Мужчину нашли в поселке за десяток километров от места ухода
Ангелина Табрисова
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Мужчину разыскивали двое суток по лесам области.Мужчину разыскивали двое суток по лесам области.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Кировской области спустя двое суток разыскали потерявшегося грибника. Житель села Афанасьево заблудился в лесу, где плутал почти три дня. Подробности поисков рассказало региональное УМВД.

21 июля в Афанасьевское отделение полиции поступил звонок: пропал человек. 59-летний житель районного центра ушел за грибами в лес близ нежилой деревни Знаменка и исчез. Сообщил об этом его приятель, с которым пропавший приехал из Афанасьево. У грибника был при себе сотовый телефон, однако он не мог самостоятельно выбраться из чащи.

На место немедленно выехала полиция. К поискам вскоре присоединились местные жители и добровольцы ПСО «Лиза Алерт». Группы прочесывали лес, подавали сигналы в надежде на отклик. Но все глухо - ни в первый, ни во второй день розысков найти пенсионера не удалось.

Утром 23 июля поисковикам улыбнулась удача - мужчину нашли у поселка Камский, что примерно в 10 километрах от Знаменки. Как рассказал грибник, он смог выйти к населенному пункту, идя вдоль реки.

Заблудившись в лесу в темное время суток, разведите костер и переждите до рассвета. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заблудившись в лесу в темное время суток, разведите костер и переждите до рассвета.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВАЖНО

Полиция Кировской области напоминает жителям региона, как вести себя, если вы заблудились в лесу:

- определите одно направление, в котором собираетесь идти. Ориентируйтесь по солнцу - в нашем полушарии в 13 часов оно всегда на юге;

- старайтесь выходить на вышки сотовой связи и, как только поймаете сигнал, звоните семье и в полицию;

- оставляйте за собой в лесу следы - ломайте ветки, привязывайте куски яркой ткани или пакетов к деревьям;

- прислушивайтесь - возможно, рядом железнодорожные пути или автодорога;

- вышли к реке - идите вниз по течению! Иначе упретесь в болото - именно оттуда берут начало реки. А в правильном случае есть большой шанс выйти к деревне или поселку. Лесная речка может вывести к большой реке, и в таком случае вам нужно идти точно так же вниз по течению;

- набрели на рыбацкую или охотничью избу - останьтесь в ней. Именно их, вместе с дорогами и другими ориентирами, прочесывают в первую очередь;

- если вы заблудились в темное время суток - разведите костер, отдохните и обдумайте свое положение. Вспоминайте особые приметы вашего маршрута: реки, озера, овраги, необычные деревья. Лучше не идти по лесу в темноте и заночевать у костра. А в качестве укрытия сделайте навес из еловых веток;

- если во время ночной стоянки вы услышали шум машин или поезда, не бегите на звук! Транспорт не стоит на месте, он может заставить вас бегать по кругу в попытках выбраться. К тому же в темноте невозможно запомнить путь. Запомните направление, в котором слышали шум, и идите к этому месту, как только рассветет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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