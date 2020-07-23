Кировская выпускница на трех экзаменах набрала 300 баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T17:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Выпускница лицея №21 города Кирова набрала по ЕГЭ максимальные 300 баллов. Для поступления в университет Полина Лыскова сдавала экзамены по трем предметам: русский язык, математика и информатика. Отметим, что девушка закончила школу с золотой медалью и уже подала документа СПБГУ. Полина планирует связать свою жизнь с программированием.

По словам выпускницы, сдать экзамен на высший балл под силу каждому: «главное использовать при подготовке все возможные источники, а также учиться рассуждать, а не просто писать сочинение по готовому шаблону».

При подготовке к экзаменам Полина пользовалась банком заданий ЕГЭ, изучала доступные в интернете видеоуроки с разбором заданий по предметам.

Региональный министр образования Ольга Рысева сообщила, что на сегодняшний день по итогам пяти экзаменов 70 выпускников Кировской области сумели набрать 100 баллов за экзамен. Пятеро из них набрали по 200 баллов на ЕГЭ.

Одна из тех, кто набрал 200 баллов - Выпускница Кировского экономико-правового лицея. Виктория Михайленко смогла набрать максимум по русскому языку и литературе. Девушка собирается поступать на факультет дизайна в Высшую школу экономики. И для поступления в ВУЗ ей было необходимо сдать ЕГЭ именно по этим предметам.

- Готовиться к экзаменам я начала еще в 10 классе. Занималась с преподавателем, писала конспекты и сочинения, – рассказала Виктория. - Для себя поставила цель - набрать не менее 95 баллов на ЕГЭ по литературе. В своих силах и знаниях была уверена, поэтому, когда узнала результаты, не сильно удивилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU