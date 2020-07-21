ЕГЭ в Кировской области: 50 человек набрали по 100 баллов

21 Июль 2020 2020-07-21T13:17:54+03:00

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В России проходит единый государственный экзамен для выпускников 11 классов. На данный момент практически завершена сдача всех основных предметов. Последний экзамен пройдет 25 июля.

Вместе с тем стали появляться первые результаты по ЕГЭ. В 2020 году 50 выпускников Кировской области сумели набрать 100 баллов за экзамен:

- по русскому языку - 36 человек;

- по информатике - 10 человек;

- по литературе - 3 человека;

- по географии - 1 человек.

Региональный министр образования Ольга Рысева рассказала, что «четверо выпускников уже набрали по 200 баллов за свои экзаменационные работы. В ближайшее время станут известны результаты второго дня сдачи ЕГЭ по русскому языку. Мы уверены, что в этом году количество стобалльников будет высоким». Кроме того, министр подчеркнула, что экзаменационная кампания проходит без технических сбоев и нарушений.

Одна из тех, кто набрал 200 баллов - Выпускница Кировского экономико-правового лицея. Виктория Михайленко смогла набрать максимум русскому и литературе. Девушка собирается поступать на факультет дизайна в Высшую школу экономики. И для поступления в ВУЗ ей было необходимо сдать ЕГЭ именно по этим предметам.

- Готовиться к экзаменам я начала еще в 10 классе. Занималась с преподавателем, писала конспекты и сочинения, – рассказала Виктория. - Для себя поставила цель - набрать не менее 95 баллов на ЕГЭ по литературе. В своих силах и знаниях была уверена, поэтому, когда узнала результаты, не сильно удивилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU